Семь школ Улан-Удэ получат благодарности за подготовку талантов

Их ученики смогли пройти сложный отбор и поступить в новосибирскую физматшколу



В День учителя Специализированный учебно-научный центр при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ — новосибирская физматшкола) начал рассылку благодарственных писем в школы, ученики которых смогли пройти сложный отбор и поступить в СУНЦ НГУ. Всего письма с благодарностями получат учителя 206 школ в России и Казахстане, в том числе – преподаватели семи школ Бурятии. Это - лицей-интернат №61, российская гимназия №59, гимназия №14, средние школы №№ 7, 49, 1 и «Байкальская перспектива», сообщила пресс-служба СУНЦ НГУ.



В этом учебном году в новосибирскую физматшколу зачислены 348 учеников 9-11 классов из 30 регионов России и городов Казахстана. Чтобы стать учащимися СУНЦ НГУ, большинство ребят прошли трехнедельное обучение и сдали итоговые экзамены в Летней школе, которую СУНЦ проводит в августе. В Летнюю школу, в свою очередь, попадают призеры олимпиад высокого уровня, лучшие ученики Заочной школы (работает на базе СУНЦ), призеры различных турниров и конференций для школьников в области точных и естественных наук, а также вольнослушатели — ребята, которые не имеют призовых мест на олимпиадах, но смогли успешно написать вступительные контрольные. Кроме того, без прохождения Летней школы в СУНЦ НГУ зачислены лучшие учащиеся Летней смены олимпиадной подготовки, которую СУНЦ проводил в июле, победители профильных олимпиад высокого уровня.



Вся приемная кампания, в том числе Летняя школа, впервые проходила дистанционно. То, что ребята справились и прошли сложный конкурсный отбор, — это не только их личная заслуга, но и заслуга преподавателей, которые учили их до поступления в СУНЦ НГУ, готовили к различным турнирам и олимпиадам, прививали серьезный интерес к точным и естественным наукам, а в последние полгода вместе с учениками осваивали дистанционный формат работы.



«Наша физматшкола ориентирована прежде всего на старшеклассников, которые проживают далеко от научных центров. Мы приглашаем таких детей в новосибирский Академгородок и даем им возможность развивать свои таланты в среде таких же увлеченных ребят со всех уголков нашей страны, под руководством действующих ученых. Но, конечно, самое главное – это вовремя разглядеть талант, увидеть способности, которые еще только формируются. Поэтому так важно, чтобы рядом с одаренным ребенком были внимательные родители и неравнодушные учителя. В День учителя мы выражаем своим коллегам признательность за их труд, высокий профессионализм и заинтересованность в успехах каждого ученика», — говорит директор СУНЦ НГУ профессор Николай Яворский.



СУНЦ НГУ — специализированная физико-математическая и химико-биологическая школа-интернат для одаренных детей в новосибирском Академгородке. В настоящее время в СУНЦ НГУ 500 учащихся 9-11-х классов из разных регионов России и Казахстана. Учащиеся занимаются по вузовской системе (ходят на лекции и семинары, дважды в год сдают сессию) и углубленно изучают точные и естественнонаучные предметы. Преподаватели школы — действующие сотрудники Российской академии наук. Практически все 100 % выпускников школы успешно поступают в вузы. В апреле 2020 года СУНЦ НГУ занял шестое место в рейтинге школ России по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны, и возглавил топ лучших школ Сибирского федерального округа. Исследование проводило агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).



Фото: education.nsu.ru/fismatschool