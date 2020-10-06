В Бурятии маленькая девочка росла в голоде и без игрушек

Семью ребенка поставят на учет





В аппарат Уполномоченного по правам человека в Бурятии поступил звонок от неравнодушной жительницы села Онохой. Женщина рассказала о тяжелых условиях, в которых проживает четырехлетняя девочка в одном из домов села.

По обращению омбудсмена сигнал проверил орган опеки и попечительства Заиграевского района. Его сотрудники побывали дома у девочки и установили, что у семьи недостаточно продуктов для полноценного питания ребенка. У девочки нет отдельного спального места, отсутствуют развивающая среда и игрушки. К тому же родители потеряли свидетельство о рождении ребенка.Ранее мать девочки уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержания и воспитанию ребенка. Сейчас рассматривается вопрос о постановке семьи на учет как находящейся в социально-опасном положении для контроля за условиями жизни ребенка.Фото: pixabay.com