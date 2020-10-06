В Бурятии вручили 100-тысячный сертификат на маткапитал

Его обладателем стала семья Поспеловых из Улан-Удэ, в которой родились близнецы Дарья и Арина







Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил 100-тысячный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный в республике в рамках реализации федеральной программы государственной поддержки семей, имеющих детей. Его размер составил 616,6 тысячи рублей. Многодетная мама Татьяна Поспелова получила также дополнительно сразу два вида регионального материнского капитала: на второго ребенка 184,9 тысячи рублей «дальневосточных» и на третьего - 50 тысяч рублей республиканских, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Общая сумма мер государственной поддержки многодетной семье составила 851,5 тысячи рублей. А совокупные ежемесячные пособия на детей составят 33 тысячи рублей.



В сентябре в семье Поспеловых из города Улан-Удэ родились близнецы. С рождением второго и третьего ребенка семья приобретает право на увеличенный размер федерального материнского (семейного) капитала, который составил 616,6 тысячи рублей. Электронный государственный сертификат республиканском отделением ПФР оформлен маме в проактивном формате по сведениям Федеральной информационной системы - Единый государственный реестр ЗАГС. Кроме того, без личного обращения в Пенсионный фонд родителей на новорожденных Дарью и Арину оформлены номера СНИЛС.



«Помимо этого, уже как многодетная, семья получает право на субсидии по коммунальным услугам, выплаты детям от 3 до 7 лет, которые президент России Владимир Путин ввел в этом году, и выплаты на третьего ребенка – это 12 тысяч рублей в месяц. И по всем мерам поддержки семья будет получать ежемесячно около 30 тысяч рублей. Это помимо сертификатов. Поэтому я хотел бы обратиться ко всем нашим молодым семьям: государством разработаны не только разовые выплаты в виде сертификатов, но и постоянные - в виде последующих ежемесячных выплат и льгот. Так что будем стараться, чтобы в нашей республике было много счастливых детей», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



«Дети – это наше будущее, это наша жизнь и наша отрада. Мы очень сильно хотели детей, планировали. И мою будущую профессию хочу связать с детьми. Сейчас я работаю в отделении реанимации в перинатальном центре и учусь в медицинском колледже, чтобы дальше продолжать работать. Хочу ко всем обратиться – не бойтесь рожать. Дети любят вас больше всех, всегда помогут. И страна помогает тем более», - поделилась своими переживаниями молодая мама Татьяна Поспелова.



С 2020 года размер материнского капитала увеличен по инициативе президента России больше чем на 150 тысяч рублей. Более того, с этого года вручается сертификат на материнский капитал на первого ребенка в размере 466 тысяч рублей. Каждый год эта цифра индексируется, и в следующем году маткапитал на первого ребенка составит более 483 тысячи рублей, на второго ребенка – 639 тысяч рублей.

Пенсионным фондом совершенствуются способы оформления сертификатов на материнский капитал.



«Направлять средства материнского капитала стало гораздо проще. Не нужно приходить в Пенсионный фонд. Если, родители, допустим, оформят ипотечный кредит, то они могут подать заявление прямо через банк. Не нужно ходить в МФЦ, в фонд. Это можно сделать с телефона или через банк. Дальше мы сами найдем контрагентов, сами получим договор купли-продажи в Росреестре, и всю сделку оформим. Также и сам сертификат на материнский капитал оформляется в электронном виде, без очного обращения. Подавать заявления не нужно, мы сами эти сведения получаем в системе ЕГР ЗАГС, и уведомление о получении сертификата можно отследить на портале государственных услуг», - сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Бурятии Климентий Шомоев.



В Бурятии продолжается реализация поручений президента России Владимира Путина по поддержке семей с детьми. Сто тысяч семей республики воспользовались средствами федерального материнского капитала. Республиканский материнский капитал с начала года предоставлен 1534 жителям республики при рождении третьего ребенка в семье. Его размер на сегодняшний день составляет 50 тысяч рублей. После вступления Бурятии в состав ДФО жителям республики стал доступен и региональный материнский капитал в случае рождения второго ребенка. В рамках этой меры поддержки c начала этого года 1061 семья республики получила по 184,9 тысячи рублей.



Фото: egov-buryatia.ru

