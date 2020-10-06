В Улан-Удэ задержан серийный дачный вор

Он подозревается в кражах из дачных и жилых домов на Верхней Березовке



В Улан-Удэ в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражах из дачных и жилых домов. Установлена причастность 57-летнего мужчины к четырем фактам хищений чужого имущества, совершенным в конце сентября – начале октября в одном из садовых товариществ на Верхней Березовке, сообщили в МВД по Бурятии.



Пользуясь отсутствием хозяев, злоумышленник ночами проникал в дома и похищал продукты питания, телевизионные приставки. Самой значительной его добычей стал шуруповерт. В другом случае он совершил кражу декоративной тарелки, несмотря на наличие в жилище других, материально более ценных вещей. Общий ущерб от противоправной деятельности составил около 15 тысяч рублей.



Похищенное имущество мужчина без постоянного места жительства, носил с собой, планируя в последующем продать (на тот момент подозреваемый проживал в лесном массиве неподалеку от поселка). В полном объеме вещи изъяты полицейскими.



К уголовной ответственности он привлекался около 20 лет назад – за имущественное преступление.



Возбуждены уголовные дела. Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.



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