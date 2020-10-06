В Бурятии расширяют коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19

Общий фонд вырастет на 353 места до 1425 коек





В Бурятии развертывают дополнительный коечный фонд в условиях роста заболеваемости COVID-19, так как сейчас занято 70% оборудованных для лечения пациентов с коронавирусом мест, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Глава Бурятии Алексей Цыденов проконтролировал ход перепрофилирования стационаров для приема больных COVID-19. Он осмотрел палаты в отделениях детского стационара на улице Модогоева и посетил Центр восточной медицины, который принимает пациентов с коронавирусной инфекцией.



«Это ожидаемая ситуация, мы к ней готовились. На сегодня у нас развернуто 1022 койко-места в стационарах для больных коронавирусом, из них 700 занято. Есть запас, но это с учетом районов. В Улан-Удэ запас почти исчерпан, поэтому ведется работа по разворачиванию новых коек. За прошедшую неделю 110 дополнительных мест было создано, и еще в ближайшее время мы планируем к развертыванию 353 места, в том числе в этой больнице создано 60 мест для больных коронавирусом: это и для взрослых, и для детей. Плюс здесь есть пульмонологическое отделение, подготовленный персонал, подготовленные помещения, система кислородоснабжения – то есть, созданы условия, чтобы оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Маленьких пациентов переведут в ДРКБ на проспекте Строителей, то есть вся плановая пульмонологическая помощь, которая оказывалась здесь, в таком же объеме будет оказываться», - рассказал Алексей Цыденов.



В стационаре на улице Модогоева круглосуточно оказывается специализированная медицинская помощь по профилям аллергология-иммунология, пульмонология, кардиология, педиатрия, внедрены телекоммуникационные технологии консультирования пациентов. Подготовительные работы по разворачиванию 60 перепрофилированных коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, в том числе детей и взрослых, осуществляющих за ними уход, начаты со 2 октября. Персонал больницы прошел обязательное обучение.



«Палаты на сегодня готовы, делаем последние штрихи: формирование шлюзов, доработки по приемному покою. Прорабатываем с персоналом алгоритм, и со среды, 7 октября, приступаем к приему больных коронавирусной инфекцией. Морально готовы еще с февраля, так как наш стационар принимает детей с острой бронхолегочной патологией, с признаками респираторной инфекции», - рассказала заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы по лечебной части, врач-пульмонолог Наталья Очирова.



Также за прошедшую неделю приняты меры по созданию 110 новых мест: в стационаре по улице Пирогова в Улан-Удэ, в Центре восточной медицины, в Мухоршибирской, Курумканской и Заиграевской центральных районных больницах.



С 5 октября открыты 50 коек в здании детского отделения городской больницы №4 по улице Расковой, 50 коек в здании социально-реабилитационного отделения Госпиталя ветеранов войн на Верхней Березовке, в котором до 4 октября работал обсерватор.



Минздрав Бурятии прорабатывает план дальнейшего развертывания дополнительного коечного фонда на базе подразделения ДРКБ в поселке Сотниково – 100 коек; Республиканского кожно-венерологического диспансера – 93 койки; здание по проспекту Победы, 6 – 100 коек. Таким образом, при развертывании 353 новых мест общий коечный фонд составит 1425 коек.



Фото: egov-buryatia.ru

