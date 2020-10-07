Гулять так гулять!

А вдруг завтра апокалипсис? А вдруг инопланетяне, зомби, Рагнарек, метеорит, в конце концов? Так что не время экономить!

Даешь ледовый городок в два раза дороже, чем обычно! И вовсе не обязательно, чтобы он был в два раза лучше. Главное – дороже.

«Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ объявил торги на устройство новогоднего городка на площади Советов. Стартовая цена аукциона составляет 6 млн рублей. Городок должен быть возведен в срок до 20 декабря», - говорится на сайте «Номер один».В предыдущие годы стоимость ледовой радости не поднималась выше 3 млн рублей. К чему такая щедрость сегодня? Говорят, мол, сэкономили на проведении Дня города, которого не было. Что ж, голодающие в кризис люди подождут, главное – горки и снеговики!С другой стороны, поговаривают, что большой разницы между нынешним дорогущим проектом и прошлыми бюджетными нет. Но это не точно. Хотя вполне правдоподобно. Впрочем, может, у них снег будет специальный, элитный, по которому сам Стивен Сигал ходил. Тогда все не зря.Нарисовал Укусика Покусай