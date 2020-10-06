В Улан-Удэ жителям сотых кварталов возместят расходы на электроэнергию

Общая сумма компенсации составит более 3,4 миллионов рублей
В Улан-Удэ жителям «сотых» кварталов возместят повышенные расходы на электроэнергию, а именно разницу между потреблением электроэнергии в сентябре и в августе. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с несвоевременным запуском теплотрассы возмещением расходов займется субподрядчик подрядной организации ООО «Фортуна».
- Подрядная организация «Фортуна» еще раз приносит извинения всем жителям 100-х кварталов за причиненные неудобства. Сумма на возмещение повышенных расходов за электричество составляет более 3,4 миллионов рублей. Данная компенсация будет доведена на 9 тысяч лицевых счетов абонентов, - сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.⠀
Ранее жителям «сотых» пообещали сделать перерасчет и за отопление. Его общая сумма составит 8 млн. рублей по около девяти тысячам лицевых счетов.
Напомним, с начала сентября жители сотых кварталов Улан-Удэ сидели без горячей воды, а отопительный сезон у них начался только в первых числах октября. Причина - реконструкция тепловых сетей от котельной Юго-Западная, которую затянул подрядчик – ООО «Фортуна». После стихийного схода жителей работы на объекте активизировались. На помощь «Фортуне» вышли бригады компаний «Бест Плюс», «СМИТ», «Регионстрой», а также МУП «Водоканал», ТГК-14. Мэр города Игорь Шутенков поручил применить все возможные штрафные санкции к подрядчику и привлечь куратора объекта от Комитета по строительству к дисциплинарной ответственности.
По факту срыва отопительного сезона Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
Фото: мэрия Улан-Удэ
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