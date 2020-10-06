В Улан-Удэ жителям сотых кварталов возместят расходы на электроэнергию

Общая сумма компенсации составит более 3,4 миллионов рублей





В Улан-Удэ жителям «сотых» кварталов возместят повышенные расходы на электроэнергию, а именно разницу между потреблением электроэнергии в сентябре и в августе. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с несвоевременным запуском теплотрассы возмещением расходов займется субподрядчик подрядной организации ООО «Фортуна».