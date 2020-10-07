Бизнесменов Бурятии возмутила коллективная ответственность за коронавирус

Предприниматели готовятся писать жалобу в прокуратуру





Решение регионального оперативного штаба закрывать торговые центры даже из-за одного бутика, где посетители или персонал не надели маски, вызвало бурю возмущений среди бизнесменов Бурятии. Предприниматели намерены обратиться в прокуратуру в связи с коррупциогенным характером запретов.

Напомним, существенное увеличение тестирования в связи с выходом на полную мощность фармацевтических производств по выпуску тест-систем на ковид-19 вызвало вполне объяснимое увеличение положительных результатов. Ведь вирус с февраля 2020 года продолжает широко гулять по России и не поддается административным запретам.Однако если месяц назад в республике в день выявлялось в среднем 50 человек с «ковид-плюс», то в минувшие выходные эта цифра подскочила до 80. Летальность при этом особо не выросла, в основном умирают от ковида больные старше 80 лет. Кроме того, на рост числа «положительных» наложилось и сезонное увеличение ОРВИ.В результате крайними в очередной раз сделали предпринимателей из крупных торговых центров. Решением оперативного штаба теперь при выявлении санитарно-эпидемиологических нарушений в одном бутике будет закрыт весь торговый центр. В соцсетях это вызвало бурю возмущений, поскольку крупные ТРЦ и так пустуют. И представляют куда меньшую опасность для распространения инфекции, чем, например, маршрутки.- Мы посоветовались с юристами, это решение нарушает все мыслимые российские законы, например, вводит принцип коллективной ответственности за нарушение, - говорит владелец крупного торгового центра Улан-Удэ. - Получается, что если у одного бутика проверяющий обнаружил недочеты, то почему его сосед, ничего не нарушивший, будет лишен возможности работать и кормить свою семью?Предприниматель говорит, что налицо коррупциогенность данного решения по закрытию ТРЦ из-за выявления нарушений даже у одного арендатора. В настоящее время готовится коллективное обращение предпринимателей в прокуратуру Бурятии.В прокуратуре республики «Номер один» пообещали «разобраться в вопросе в случае поступления конкретного заявления».Вероятность нового закрытия ТРЦ вызвало озабоченность и в Хурале.- Мы воспринимаем это как очередной шаг к уничтожению малого бизнеса в республике, - говорит один из депутатов регионального парламента. – Так, может, вы сразу все запретите и всем предпринимателям тогда следует встать на биржу труда как безработным?Как отметил наш источник, в октябре предприниматели и так столкнулись с тем, что «антиковидные» ограничения усилились, а меры поддержки экономики полностью завершились. Так, с октября предприниматели Бурятии будут обязаны платить кредиты с процентами, в том числе оплатить задолженность по телу кредита за весну и лето этого года, когда бизнесу давались отсрочки. Теперь их нет, и приходится платить гораздо больше, чем раньше.По словам депутата, «к сожалению, сегодня никто в республике не защищает предпринимателей, массово прекращающих свою деятельность». А член Общественной палаты РБ Татьяна Думнова выразила удивление, что по новым правилам будут наказывать не только арендодателей, но и арендаторов.- Если владелец ТРЦ не проконтролировал, то вопросы должны быть к нему, нельзя допустить, чтобы закрывались арендаторы, которые никаких санитарных нарушений не допускали, это явный перебор, - отметила член ОП РБ.Впрочем, строгость и беспощадность «антиковидных» мер может и не понадобиться.- Естественно, что любое подобное закрытие сразу же вызовет волну судебных исков. И поскольку у данных административных шагов нет правового основания, то они применяться не будут, да и политически это очень опасно - ведь сразу появляется повод к протестам у большого числа пострадавших бизнесменов, - убежден улан-удэнский политический эксперт Григорий Тупик. - Поэтому это можно расценивать лишь как угрозу, чтобы владельцы ТРЦ не расслаблялись.Управление Роспотребнадзора по РБ не смогло оперативно прокомментировать ситуацию. Будем надеяться, что на этот раз угроза закрытия торговых центров окажется лишь словесной интервенцией и не приведет к необратимым последствиям для малого бизнеса.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»