В Бурятии сельская школа покупает кроссовер за два миллиона

Автомобиль оплатит бюджет района





30 сентября муниципальное учреждение дополнительного образования «Хоринская ДЮСШ» объявила любопытную закупку. Детская спортивная школа хочет приобрести кроссовер Mitsubishi Outlander (или эквивалент) стоимостью два миллиона рублей.

Согласно техзаданию, автомобиль должен быть полноприводным, с двухлитровым объемом двигателя и мощностью 146 л.с. По цвету возможны варианты – от белого до серебристого.Требования к техническому оснащению машины занимают две страницы. Сюда входят, например, мультимедийная система c интеграцией смартфона, 6 динамиков, двухзонный климат-контроль, хромированные внутренние ручки дверей и множество других приятных мелочей для комфортной езды.Источником финансирования закупки указан местный бюджет.Отметим, что учредителем спортивной школы является администрация Хоринского района.Фото: скриншот с официального сайта mitsubishi-motors