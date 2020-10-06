В Бурятии технологические воды золотодобывающего предприятия попали в реку Джида

Повреждения технологической дамбы устранены, угрозы населению нет, ущерб экологии проверяется



В Закаменском районе Бурятии устранили повреждения технологической дамбы на реке Джида. Как сообщила заместитель министра природных ресурсов республики Наталья Тумуреева, специалисты министерства сделали забор воды из реки.



По данным ООО «СП – Инвест», прорыв технологической дамбы произошел 5 октября в ходе проведения добычных работ на россыпи золота ручья Горхын в результате оттайки вечной мерзлоты. В результате прорыва технологическая вода из отстойника попала в реку Джида. Сейчас дамба восстановлена.



«Угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения нет», - сообщил генеральный директор «СП – Инвест» Сергей Пашинский.



Специалисты министерства природных ресурсов Бурятии совместно с сотрудниками Управления инфраструктуры Закаменского района взяли пробы воды на санитарно-химический анализ и соли тяжелых металлов. Результаты исследования будут известны в течение четырех дней, отметили в пресс-службе правительства .Бурятии



По требованию Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры Забайкальским межрегиональным управлением Росприроднадзора инициирована проверка на предприятии «СП – Инвест». Также специалисты ведомства дополнительно проведут анализы проб воды из реки Джида, будут привлечены специалисты Росрыболовства с целью установления возможного ущерба водным биологическим ресурсам.



Джида́ - река на юге Бурятии, левый приток Селенги, которая является главным притоком Байкала.. Длина — 567 км, площадь бассейна — 23 500 км².



Фото: egov-buryatia.ru