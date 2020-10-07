Глава Бурятии имеет хорошие позиции в соцсетях

По доле позитивных сообщений Алексей Цыденов занимает девятое место



Глава Бурятии занимает 53-е место в сентябрьском рейтинге губернаторов по числу их упоминаний в соцсетях, поднявшись сразу на девять позиций по сравнению с августом. В сентябре обитатели соцсетей упоминали Алексея Цыденова 5797 раз, сообщает Центр политической конъюнктуры, который продолжает проводить ежемесячный анализ отношения россиян к главам регионов в социальных сетях,



Это вполне достойный показатель, если учесть, что нынче в единый день голосования в Бурятии не было больших выборов, а ближайший сосед из Забайкальского края Александр Осипов занял лишь 75-е место. А четвертое место иркутского Игоря Кобзева объясняется большим интересом к выборам в Иркутской области.



По доле позитивных сообщений в соцсетях Алексей Цыденов и вовсе на девятом месте с показателем 13,02%. По доле негативных упоминаний глава Бурятии на 64-м месте - 4,73%.



Таким образом, в социальных сетях глава Бурятии находится на уверенных позициях.



По оценкам авторов рейтинга, потенциально вторая волна коронавируса может спровоцировать возвращение глав субъектов в повестку борьбы с пандемией. Новые антикоронавирусные меры, принимаемые губернаторами, в перспективе спровоцируют дискуссию вокруг их эффективности, что приведет к росту числа упоминаемости последних.



Фото: egov-buryatia.ru

