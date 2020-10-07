В Бурятии целый район оказался не готов к зиме

Коммунальщики не создали на котельных запасы топлива





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства Кабанского района.

«В нарушение закона руководством МУП «ЖКХ МО Кабанский район» и МУП «ЖКХ «Бабушкинское» не приняты меры к созданию нормативного запаса угля на котельных города Бабушкин и 12 населенных пунктов. Так, на первом предприятии при среднесуточном расходе угля 56,2 тонны запас топлива на котельных составил всего 12,1 тонну. В «ЖКХ «Бабушкинское» по состоянию на 1 сентября на трёх котельных запас топлива полностью отсутствовал», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор в интересах потребителей тепла 13-ти населенных пунктов района подал иск в суд с требованием обязать МУПы создать нормативный запас угля. Иски удовлетворены в полном объеме. Решения суда еще не вступили в законную силу.Фото: pixabay.com