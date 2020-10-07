В Улан-Удэ у бунтовавших уборщиц появился шанс получить свои деньги

Суд первой инстанции встал на сторону работниц
В Улан-Удэ суд удовлетворил иски прокурора, поданные в интересах уборщиц, которым не выплатили зарплату.
Напомним, в конце мая несколько десятков женщин устроили митинг на территории авиазавода. Они требовали выплатить им зарплату.
Как выяснила в ходе проверки прокуратура, начале ноября 2019 года между АО «Улан-Удэнский авиационный завод» и ООО «Флоринт» из Уфы был заключен договор на оказание услуг по уборке помещений предприятия. Для исполнения контракта уфимская компания наняла местных женщин.
Через полтора месяца контракт был расторгнут в связи с ненадлежащим исполнением «Флоринтом» своих обязательств. При этом компания не выплатила зарплату работницам, хотя, как утверждали представители авиазавода, они рассчитались с «Флоринтом» за оказанные услуги. Сложность также заключалась в том, что уборщицы при устройстве на работу не оформили свои трудовые отношения.
«Прокурором района в интересах работников предъявлено 109 исков о признании отношений трудовыми и выплате задолженности по зарплате на общую сумму 3,4 млн. рублей. Все иски прокурора к ООО «Флоринт» удовлетворены, решения в настоящее время в законную силу не вступили», сообщили сегодня в надзорном ведомстве.
Фото: Аноним03
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