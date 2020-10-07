В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7654

Выздоровели 84% пациентов с коронавирусом, за неделю этот показатель не изменился







Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 7654. Это на 95 случаев больше, чем было во вторник. Темп прироста за сутки составил 30%. Из 95 случаев заболевания 84 зарегистрированы в Улан-Удэ. По Улан-Удэ – 4623 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6038 человек, умерли 79 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 95 новых случаев коронавируса: 42 человека обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 2940 человек, все обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 755 пациентов. Из них 12 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении – 782 пациента.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся семь пациентов с COVID-19, старше 65 лет - пятеро, на ИВЛ - нет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации двое больных старше 65 лет. В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся 13 пациентов, в т.ч. старше 65 лет – четверо, на ИВЛ – девять, старше 65 лет – четверо.



В обсерваторе находятся 15 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2739 человек, с нарастающим итогом – от 381 271человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии выздоровели 84% пациентов с коронавирусом. За неделю этот показатель не изменился. Республика находится на четвертом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе – 92%. На втором месте – Амурская область - выздоровели уже 89% пациентов, на третьем – Приморский край, где коронавирус победили 86% от общего числа заболевших. Самая низкая доля выздоровевших зафиксирована в Еврейской автономной области - 67%.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 68 386 случаев заболевания коронавирусом, более половины из заболевших (79%) выздоровели. Это третий результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Сибирском федеральном округе - 83%, наименьший - в Северо-Западном федеральном округе – 71%.



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