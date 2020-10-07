В Бурятии приставы закрыли добычу песков около Байкала

Предприятие незаконно отрабатывало карьер в Центральной экологической зоне



В Бурятии под контролем судебных приставов прекращена деятельность общества с ограниченной ответственностью, занимавшегося добычей полезных ископаемых на участке недр — карьере «Тошка». С таким требованием в суд обратился Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор в интересах неопределенного круга лиц.



Как стало известно из судебного решения, деятельность организации по добыче полезных ископаемых осуществлялась на границах водоохранной зоны озера Байкал, являлась незаконной и экологически опасной, создающей угрозу причинения вреда уникальной экосистеме озера, сообщили в республиканском управлении ФСПП.



Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требования истца в интересах неопределенного круга лиц и постановил признать незаконной деятельность компании по добыче песчано-гравийных и валунно-песчано-гравийных пород на карьере «Тошка».



На основании исполнительного документа в Северобайкальском районном отделении Управления ФССП России по Бурятии возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебный пристав-исполнитель вручил требование об исполнении судебного акта руководству компании.



На сегодняшний день работы по добыче песков в центральной экологической зоне Байкальской природной территории прекращены. На случай несанкционированного возобновления деятельности руководство компании предупреждено об административной и уголовной ответственности.



Фото: «Номер один»

