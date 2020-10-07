Однако проблема границ его допустимого регулирования не исчезает



Поднимавшийся ранее уровень Байкала начал снижаться. На 6 октября он составил 457,09 метра (Тихоокеанской отметки), сообщили Росводресурсы. В начале октября он поднимался до 457,12 метра.

Водное ведомство не публикует объемы пропуска воды через плотину Иркутской ГЭС, отмечая лишь, что водохранилища на реках Енисей и Ангара «работают в штатном режиме». А в Иркутской области гидрологическая обстановка стабильная: уровни воды ниже критических отметок.



На реках области продолжится понижение уровней воды преимущественно на 5 – 30 см. На реке Ангара наблюдается частичное затопление на острове Елизовский пониженных участков прибрежной зоны. Подтоплено 8 участков в садоводческом товариществе «Елизовское», придомовых территорий с находящимися на них строениями и хозяйственными постройками, огородами с насаждениями. О подтоплениях на восточном побережье озера не упоминается.







Решение принято на фоне продолжающегося роста уровней озера Байкал и сохранении угрозы его экосистеме. Увеличение сбросных расходов планируется в светлое время суток с последующим мониторингом обстановки. Решение согласовано с руководством Иркутской области и Бурятии, отметили в водном агентстве.



Напомним, в целях пропуска дождевого паводка в бассейне Байкала с 8 сентября сбросной расход с Иркутского водохранилища был поэтапно увеличен с 2400 кубометров в секунду до 2700 кубометров. Это повлекло увеличение уровня воды в Ангаре на участке впадения реки Иркут со 142 см 1 сентября до 155 см 8 сентября (+13 см). В дальнейшем при сохранении сбросных расходов с Иркутского водохранилища в объеме 2700 кубометров в секунду отмечался рост уровня воды в Ангара. Обусловлено это было ростом притока по реке Иркут в связи с выпадением обильных осадков в его бассейне. Максимальный уровень в Ангары в Иркутске (пост Ангара-Иркутск) был зафиксирован 16 сентября и составлял 179 см.



Нормальный подпорный уровень — оптимальная наивысшая отметка водной поверхности водохранилища, которая может длительно поддерживаться сооружением, составляет 457 метра. Действующее постановление правительства России от 27.12.2017 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018-2020 годах» позволяет сдерживать высокий приток в многоводный период до отметки 457,85 м (форсированный подпорный уровень (ФПУ). Эта отметка учитывает вероятность наступления опасных природных явлений редкой вероятности - 0,01%, такие риски и запас прочности закладываются при строительстве водохранилища. Необходимо также отметить, что для предотвращения рискованных сценариев важно следовать правилам использования водных ресурсов Иркутского водохранилища (1956 г.). Этот документ предусматривают максимальный сбросной расход - 6000 кубометров в секунду.



В Бурятии – в Прибайкальском, Баргузинском, Кабанском районах в результате волнового воздействия: была затоплена автомобильная дорога на мыс Святой Нос. В городе Бабушкин фиксировался перелив волн через подпорную стенку, разрушение дороги; размыв берега наблюдался в селе Малый Энхалук; имелась угроза уменьшения площади островного бара Ярки (Ангарский сор). Это официальные данные. А с прибрежных муниципалитетов Бурятии поступали более тревожные сведения о риске затопления песчаной косы, отделяющей от Байкала Посольский сор. Грунтовые воды топили подполья и заболачивали сенокосы.



Начавшееся снижение уровня озера часть текущих проблем наверняка скоро снимет. Однако вопрос о допустимых границах регулирования уровня Байкала от этого не исчезнет.



Фото: «Номер один» Поднимавшийся ранее уровень Байкала начал снижаться. На 6 октября он составил 457,09 метра (Тихоокеанской отметки), сообщили Росводресурсы. В начале октября он поднимался до 457,12 метра.Водное ведомство не публикует объемы пропуска воды через плотину Иркутской ГЭС, отмечая лишь, что водохранилища на реках Енисей и Ангара «работают в штатном режиме». А в Иркутской области гидрологическая обстановка стабильная: уровни воды ниже критических отметок.На реках области продолжится понижение уровней воды преимущественно на 5 – 30 см. На реке Ангара наблюдается частичное затопление на острове Елизовский пониженных участков прибрежной зоны. Подтоплено 8 участков в садоводческом товариществе «Елизовское», придомовых территорий с находящимися на них строениями и хозяйственными постройками, огородами с насаждениями. О подтоплениях на восточном побережье озера не упоминается. Как сообщал «Номер один» , Росводресурсы приняло решение об увеличении с 30 сентября сбросных расходов с Иркутского водохранилища до 2800 кубометров в секунду (+100 кубометров в секунду). Такое решение на фоне снижения водности реки Иркут позволит сохранить уровень воды в Ангаре в районе Иркутска на отметках ниже максимально зафиксированных 16 сентября (179 см), информировала пресс-служба ведомства.Решение принято на фоне продолжающегося роста уровней озера Байкал и сохранении угрозы его экосистеме. Увеличение сбросных расходов планируется в светлое время суток с последующим мониторингом обстановки. Решение согласовано с руководством Иркутской области и Бурятии, отметили в водном агентстве.Напомним, в целях пропуска дождевого паводка в бассейне Байкала с 8 сентября сбросной расход с Иркутского водохранилища был поэтапно увеличен с 2400 кубометров в секунду до 2700 кубометров. Это повлекло увеличение уровня воды в Ангаре на участке впадения реки Иркут со 142 см 1 сентября до 155 см 8 сентября (+13 см). В дальнейшем при сохранении сбросных расходов с Иркутского водохранилища в объеме 2700 кубометров в секунду отмечался рост уровня воды в Ангара. Обусловлено это было ростом притока по реке Иркут в связи с выпадением обильных осадков в его бассейне. Максимальный уровень в Ангары в Иркутске (пост Ангара-Иркутск) был зафиксирован 16 сентября и составлял 179 см.Нормальный подпорный уровень — оптимальная наивысшая отметка водной поверхности водохранилища, которая может длительно поддерживаться сооружением, составляет 457 метра. Действующее постановление правительства России от 27.12.2017 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018-2020 годах» позволяет сдерживать высокий приток в многоводный период до отметки 457,85 м (форсированный подпорный уровень (ФПУ). Эта отметка учитывает вероятность наступления опасных природных явлений редкой вероятности - 0,01%, такие риски и запас прочности закладываются при строительстве водохранилища. Необходимо также отметить, что для предотвращения рискованных сценариев важно следовать правилам использования водных ресурсов Иркутского водохранилища (1956 г.). Этот документ предусматривают максимальный сбросной расход - 6000 кубометров в секунду.В Бурятии – в Прибайкальском, Баргузинском, Кабанском районах в результате волнового воздействия: была затоплена автомобильная дорога на мыс Святой Нос. В городе Бабушкин фиксировался перелив волн через подпорную стенку, разрушение дороги; размыв берега наблюдался в селе Малый Энхалук; имелась угроза уменьшения площади островного бара Ярки (Ангарский сор). Это официальные данные. А с прибрежных муниципалитетов Бурятии поступали более тревожные сведения о риске затопления песчаной косы, отделяющей от Байкала Посольский сор. Грунтовые воды топили подполья и заболачивали сенокосы.Начавшееся снижение уровня озера часть текущих проблем наверняка скоро снимет. Однако вопрос о допустимых границах регулирования уровня Байкала от этого не исчезнет.Фото: «Номер один»