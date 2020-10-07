В Улан-Удэ выделили еще два миллиона на ямочный ремонт

Пока латали старые ямы, на дорогах появились новые





В Улан-Удэ дорожники в этом году заделали более 14,3 тысяч кв.м. ям и залили более 5 тысяч погонных метров трещин на автодорогах, сообщили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

На ямочный ремонт было выделено более 12,3 млн рублей. Ремонтом занимались подрядные организации ООО «Арс Строй» и ООО «Русстройконтроль».- Однако из-за обильных осадков на дорогах с наиболее интенсивным движением образовались новые выбоины, ямы и просадки. Чтобы оперативно решить эту проблему, изысканы дополнительные средства в размере 2,3 млн рублей, проведены торги и определена подрядная организация – СК «Развитие», - сообщили в комитете.Новому подрядчику предстоит заделать 2625 кв. м. ям до 15 октября. Ямочный ремонт проведут на множестве улиц, в том числе на самых оживленных магистралях города: пр. 50-летия Октября, пр. Автомобилистов, улицам Лимонова, Н. Петрова, Цивилева, Терешковой, Ключевская, Мокрова, Борсоева, Смолина, Кирова и Банзарова.Фото: мэрия Улан-Удэ