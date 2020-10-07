В Улан-Удэ ищут 40-летнего горожанина

Житель поселка Тулунжа ушел из дома 1 октября и не вернулся



В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 40-летнего горожанина Александра Аюшеева, который 1 октября ушел из дома в поселке . Тулунжа и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Является уроженцем Закаменска, сообщили в МВД по Бурятии.



Приметы: азиатской внешности, на вид около 35-40 лет, плотного телосложения, рост 168-170 см, волосы черные, стрижка короткая, залысина, глаза темно-карие.



Особые приметы: на левой руке с внутренней стороны шрам длиною от кисти до локтя, шрам от ожога на левом плече.



Был одет: куртка синего цвета со вставками желтого и темно-синего цветов, кофта темная, джинсы и кроссовки черные.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем или его местонахождении, просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05, 29-58-73 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии