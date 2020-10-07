07.10.2020
В Улан-Удэ открываются агроярмарки выходного дня

В Улан-Удэ открываются агроярмарки выходного дня

Сельчане привезут свежую плодоовощную продукцию горожанам

Торговые ряды для сельхозпроизводителей организованы на рынках Улан-Удэ, сообщило министерство сельского хозяйства Бурятии. Для удобства фермеров предоставляются палатки или места для машин, чтобы они могли реализовывать продукцию прямо с грузовиков.

Осенние ярмарки продлятся до конца ноября. Чтобы забронировать место, фермерам и главам личных подворий необходимо обратиться в администрации рынков и торговых комплексов.

Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

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