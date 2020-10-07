Жители пригородов Улан-Удэ возмущены ростом цен на маршрутки

Повышение тарифов обсудят в Минтрансе Бурятии





Сегодня состоится встреча представителей Минтранса Бурятии, МВД, администраций Тарбагатайского района и села Нижний Саянтуй с инициативной группой граждан, где будет обсуждаться вопрос повышения тарифа на межмуниципальных маршрутах № 132 и 137.

Перевозчики, обслуживающие эти маршруты, ранее объявили о повышении стоимости проезда от села Нижний Саянтуй до Улан-Удэ с 33 до 36 рублей. Сделано все было по закону - за 10 дней до повышения тарифа они направили извещение в Минтранс Бурятии и проинформировали население.«Предоставление услуг перевозки по маршрутам № 132 и 137 осуществляются по нерегулируемому тарифу. В связи с этим перевозчик имеет право не чаще одного раза в год изменять тариф», уточнили в Минтрансе.Ранее цена за проезд по этим маршрутам поднималась в марте 2019 года – с 28 до 33 рублей.Между тем рост стоимости проезда вызвал массовое возмущение пассажиров. Депутат Хурала Леонтий Красовский уже направил соответствующий запрос главе Бурятии с просьбой разобраться в проблеме. Он указал, что «прослеживается нездоровая тенденция увеличения стоимости проезда в населенных пунктах, жители которых не имеют других альтернатив для передвижения до мест работы, учебы, до больниц, садов и школ». Особенно учитывая тот факт, что строительство новой школы не решило проблему нехватки учебных мест, в амбулатории нет узких специалистов, а в поселениях нет рабочих мест.«К тому же по указанным маршрутам невозможно без пересадок добраться до многих районов города. Зачастую жителям приходится добираться с пересадками, что так же отрицательно сказывается на их семейном бюджете», отметил депутат.Фото: «Номер один»