Теплотрасса в 100-х кварталах прошла испытания

«Трубу» проверили федеральные специалисты



Строительный контроль реконструкции теплотрассы на юго-западе столицы Бурятии ведет ФБУ «Федеральный центр сопровождения инвестиционных программ», дефектоскопию сварных стыков выполнили сотрудники инженерно-консультативного центра "Энергис" (Улан-Удэ), сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Специалисты провели пневматические и гидравлические испытания, а также проверили качество сварных соединений новых трубопроводов.



«Сварные швы смазываются автомобильным маслом для улучшения прохождения ультразвукового сигнала в диагностическом аппарате. Это создает эффект «мокрых» швов. Если бы это была вода, то на горячей трубе она бы сразу испарилась и под большим давлением протечка дала бы сильную струю, а не капли. Кроме того, поверх грунтовки рабочие наносят специальную антикоррозийную мастику», – пояснил дефектоскопист лаборатории неразрушающего контроля ИКЦ «Энергис» Артём Забелин.



До запуска в эксплуатацию новых теплосетей были проведены приемосдаточные испытания.



«Гидравлические испытания на новой теплотрассе прошли успешно. Рабочее давление, на которое рассчитан трубопровод – это 1,6 МРа (16 атмосфер). Во время проведения гидравлических испытаний в этих трубопроводах создается повышенное давление 1,3-1,6 МРа (13-16 атмосфер)», – рассказал Сергей Бурлаков, представитель ФБУ «Федеральный центр сопровождения инвестиционных программ» по Республике Бурятия.



Отметим, федеральный центр проводит проверки на объекте в рамках ведомственной целевой программы «Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации» приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.



Фото: ulan-ude-info.ru

