В Улан-Удэ перед судом предстанут братья-разбойники

Старшему придется ответить за вовлечение младшего в преступление и за нападение на полицейского

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего молодого человека и его 17-летнего двоюродного брата. Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия).



Помимо этого старший из братьев обвиняется «вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления» и в «применение насилия в отношении представителя власти», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, вечером 10 сентября прошлого года обвиняемые после употребления алкогольных напитков договорились по предложению старшего из братьев совершить разбойное нападение. После этого они ворвались в продуктовый магазин, расположенный в жилом доме по улице Гагарина Улан-Удэ, где один из них стал угрожать ножом продавцу.



По требованию нападавших женщина отдала им из кассы 8 тысяч рублей. Забрав деньги, злоумышленники скрылись с места происшествия.



А вечером 15 декабря 2019 года схожим образом после употребления спиртных напитков они с ножом напали на продавца комиссионного магазина, расположенного по улице Жердева, похитив из кассы чуть больше 4,3 тысячи рублей, а также карту памяти и телефон общей стоимостью 9 тысяч рублей. После этого злоумышленники покинули помещение и скрылись.



Продавец сразу позвонила в органы внутренних дел и сообщила приметы нападавших. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находившиеся неподалеку от места происшествия, в ходе розыска обнаружили молодых людей. Подросток, пытаясь спрятаться, заскочил по пути в один из магазинов, где сотрудники догнали его и произвели задержание. Старший брат после неудачной попытки убежать, застигнутый в павильоне, выхватил нож и нанес им одному из преследовавших его сотрудников удары в живот. Полицейскому удалось увернуться и перехватить руку нападавшего с ножом. Пытаясь вырваться из захвата, обвиняемый причинил представителю власти резаные раны кисти, но затем полицейский обезоружил его и задержал.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»

