07.10.2020
У Этнографического музея в Улан-Удэ появится большая парковка

У Этнографического музея в Улан-Удэ появится большая парковка

Она сможет вместить 160 машин

В ближайшее время у Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ появится 160 дополнительных парковочных мест. Строительство уже завершается, готовность объекта составляет 95%, сообщили в Комитете по строительству администрации города.

Ранее у музея во время крупных мероприятий возникал автомобильный коллапс - существующая парковочная зона не вмещала автомобили всех желающих.

Теперь парковочное пространство увеличили более чем на 4 тысячи кв. м. Также здесь оборудованы дополнительные тротуары. Новая парковка рассчитана на 160 машин, 8 мест предусмотрены для маломобильных граждан. На капитальный ремонт было выделено более 11 млн рублей.

- Дорожники уже завершили работы по асфальтированию и монтажу бортовых камней, освещению парковки. В настоящий момент подрядная организация «Легион-1» выполняет работы по устройству остановки и ливневой системы, установке специальных знаков, - сообщили в Комитете по строительству.

Фото: мэрия Улан-Удэ

парковка музей
^