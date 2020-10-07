У Этнографического музея в Улан-Удэ появится большая парковка

Она сможет вместить 160 машин





В ближайшее время у Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ появится 160 дополнительных парковочных мест. Строительство уже завершается, готовность объекта составляет 95%, сообщили в Комитете по строительству администрации города.

Ранее у музея во время крупных мероприятий возникал автомобильный коллапс - существующая парковочная зона не вмещала автомобили всех желающих.Теперь парковочное пространство увеличили более чем на 4 тысячи кв. м. Также здесь оборудованы дополнительные тротуары. Новая парковка рассчитана на 160 машин, 8 мест предусмотрены для маломобильных граждан. На капитальный ремонт было выделено более 11 млн рублей.- Дорожники уже завершили работы по асфальтированию и монтажу бортовых камней, освещению парковки. В настоящий момент подрядная организация «Легион-1» выполняет работы по устройству остановки и ливневой системы, установке специальных знаков, - сообщили в Комитете по строительству.Фото: мэрия Улан-Удэ