В Бурятии реабилитируют озеро Гусиное

На проведение работ выделено 6,4 млн рублей
В Селенгинском районе Бурятии начались аварийно-восстановительные работы в районе водосборного сооружения реки Баянгол, вытекающего из озера Гусиное, а также частичное восстановление русла реки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
По решению главы Бурятии на проведение работ выделено 6,4 млн рублей из резервного фонда правительства по ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий. Это позволит снизить уровень воды и провести экологическую реабилитацию озера Гусиное.
- Здесь планируется сделать струенаправляющую шпору, чтобы уменьшить волновую нагрузку. Тяжелой техникой расчистим этот искусственный канал протяженностью примерно километр, - рассказал министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев.
Завершить работы на реке планируется до 1 декабря.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?