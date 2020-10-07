В Бурятии реабилитируют озеро Гусиное

На проведение работ выделено 6,4 млн рублей





В Селенгинском районе Бурятии начались аварийно-восстановительные работы в районе водосборного сооружения реки Баянгол, вытекающего из озера Гусиное, а также частичное восстановление русла реки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

По решению главы Бурятии на проведение работ выделено 6,4 млн рублей из резервного фонда правительства по ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий. Это позволит снизить уровень воды и провести экологическую реабилитацию озера Гусиное.- Здесь планируется сделать струенаправляющую шпору, чтобы уменьшить волновую нагрузку. Тяжелой техникой расчистим этот искусственный канал протяженностью примерно километр, - рассказал министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев.Завершить работы на реке планируется до 1 декабря.Фото: «Номер один»