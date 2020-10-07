В Улан-Удэ найден пропавший подросток

Его обнаружили добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

В Улан-Удэ в очередной раз найден пропавший 5 октября 11-летний Владислав. Мальчика, по сообщению очевидцев, на улице Павлова обнаружили добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

С ребенком все в порядке. В настоящее время с ребенком, который неоднократно попадала в сводки поисков, работают сотрудники полиции, сообщили в МВД по Бурятии.Фото: МВД по Бурятии