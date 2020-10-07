В Бурятии началась доследственная проверка загрязнения реки золотодобывающим предприятием

В информации об инциденте следствие усматривает признаки экологического преступления - загрязнение поверхностных вод
В Бурятии начата доследственная проверка информации о загрязнении техническими водами из отстойника золотодобывающего предприятия реки Джида, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии. Загрязнение может привести к массовой гибели водных животных. Кроме того, в публикациях СМИ об инциденте содержались сведения о признаках экологического преступления, предусматривающего уголовную ответственность за загрязнение поверхностных вод, отметили в управлении.
В ходе проверки будет проведен полный комплекс процессуальных мероприятий, направленных на установление всей картины происшествия, виновных лиц и предотвращение дальнейшего загрязнения реки. В ближайшее время следствием будет проведен осмотр места происшествия и установлено взаимодействие с органами охраны природной среды для получения результатов исследования проб воды.
Как сообщал «Номер один», 6 октября поступила информация о том, что в 150 километрах от Закаменска в ходе проведения работ по добыче золота на россыпи ручья Горхын Закаменского района, в результате таяния вечной мерзлоты, произошел прорыв технологической воды из отстойника предприятия «СП – Инвест». Сегодня утром на место происшествия вертолетом Ми-8 из Улан-Удэ вылетела межведомственная рабочая группа под руководством главы Бурятии Алексея Цыденова. В состав рабочей группы вошли: начальник Главного управления МЧС России по Республике Бурятия генерал-майор внутренней службы Александр Марков и заместитель начальника Главного управления по делам гражданской обороны и защите населения полковник внутренней службы Евгений Шангин, представители Республиканского агентства ГО и ЧС, территориальных управлений Росприроднадзора, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры и министерства природных ресурсов республики.
По требованию Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры Забайкальским межрегиональным управлением Росприроднадзора инициирована проверка на предприятии «СП – Инвест». Также специалисты ведомства дополнительно проведут анализы проб воды из реки Джида, будут привлечены специалисты Росрыболовства с целью установления возможного ущерба водным биологическим ресурсам.
Джида - река на юге Бурятии, левый приток Селенги, которая является главным притоком Байкала.. Длина — 567 км, площадь бассейна — 23 500 км².
Фото: egov-buryatia.ru
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