В Бурятии стали известны первые результаты анализов воды реки Джида, загрязненной золотодобывающим предприятием

Выявлены превышения нормативов по содержанию фтора, аммиака, железа, превышений ПДК по тяжелым металлам не выявлено



Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии отобрали пробы воды в реке Джида вблизи села Енгорбой ниже дамбы. Лабораторные исследования проведены по санитарно-химическим показателям: запах, взвешенные вещества, хлориды, нитраты, полифосфаты, растворенный кислород, фтор, рН, минерализация, аммиак, нитриты, марганец, железо, медь, цинк, кадмий, свинец.



По результатам исследований выявлены превышения гигиенических нормативов по содержанию фтора 3,1 раза, аммиака в 5,3 раза, железа в 24,3 раза. Превышений ПДК по тяжелым металлам (свинец, кадмий, цинк, медь) не выявлено, сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.



«Такие превышения могут быть связаны с природным составом воды. Опасности для населения нет», - отметили в управлении.



Сегодня проводится отбор проб воды реки Джида в восьми контрольных точках: вблизи улуса Санага, выше села Енгорбой, село Енгорбой, село Хужир, город Закаменск, село Цакир, село Михайловка, село Петропавловка.



Мониторинг воды реки Джида будет продолжен.







По требованию Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры Забайкальским межрегиональным управлением Росприроднадзора инициирована проверка на предприятии «СП – Инвест». Также специалисты ведомства дополнительно проведут анализы проб воды из реки Джида, будут привлечены специалисты Росрыболовства с целью установления возможного ущерба водным биологическим ресурсам.



Джида - река на юге Бурятии, левый приток Селенги, которая является главным притоком Байкала.. Длина — 567 км, площадь бассейна — 23 500 км².



Фото: pixabay.com Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии отобрали пробы воды в реке Джида вблизи села Енгорбой ниже дамбы. Лабораторные исследования проведены по санитарно-химическим показателям: запах, взвешенные вещества, хлориды, нитраты, полифосфаты, растворенный кислород, фтор, рН, минерализация, аммиак, нитриты, марганец, железо, медь, цинк, кадмий, свинец.По результатам исследований выявлены превышения гигиенических нормативов по содержанию фтора 3,1 раза, аммиака в 5,3 раза, железа в 24,3 раза. Превышений ПДК по тяжелым металлам (свинец, кадмий, цинк, медь) не выявлено, сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.«Такие превышения могут быть связаны с природным составом воды. Опасности для населения нет», - отметили в управлении.Сегодня проводится отбор проб воды реки Джида в восьми контрольных точках: вблизи улуса Санага, выше села Енгорбой, село Енгорбой, село Хужир, город Закаменск, село Цакир, село Михайловка, село Петропавловка.Мониторинг воды реки Джида будет продолжен. Как сообщал «Номер один» , 6 октября поступила информация о том, что в 150 километрах от Закаменска в ходе проведения работ по добыче золота на россыпи ручья Горхын Закаменского района, в результате таяния вечной мерзлоты, произошел прорыв технологической воды из отстойника предприятия «СП – Инвест». Сегодня утром на место происшествия вертолетом Ми-8 из Улан-Удэ вылетела межведомственная рабочая группа под руководством главы Бурятии Алексея Цыденова. В состав рабочей группы вошли: начальник Главного управления МЧС России по Республике Бурятия генерал-майор внутренней службы Александр Марков и заместитель начальника Главного управления по делам гражданской обороны и защите населения полковник внутренней службы Евгений Шангин, представители Республиканского агентства ГО и ЧС, территориальных управлений Росприроднадзора, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры и министерства природных ресурсов республики.По требованию Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры Забайкальским межрегиональным управлением Росприроднадзора инициирована проверка на предприятии «СП – Инвест». Также специалисты ведомства дополнительно проведут анализы проб воды из реки Джида, будут привлечены специалисты Росрыболовства с целью установления возможного ущерба водным биологическим ресурсам.Джида - река на юге Бурятии, левый приток Селенги, которая является главным притоком Байкала.. Длина — 567 км, площадь бассейна — 23 500 км².Фото: pixabay.com