Главный санврач Бурятии придумал, как снизить риск заражения «ковидом» в маршрутках

Для этого работодатели должны изменить график своих работников





Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханнареев выступил с очередным обращением, связанным с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Оно адресовано к руководителям организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности, а также к предпринимателям.

Сергей Ханхареев напомнил, что ранее было принято решение о переводе 30 процентов сотрудников на дистанционную форму работы. Однако, по мнению главного санврача, этого мало.«Не стоит забывать, что, исключив часть контактов на рабочих местах, сотрудники, работающие очно, имеют большой риск инфицирования в других общественных местах. В частности, в общественном транспорте в часы-пик. Когда граждане добираются до работы или же возвращаются домой, в автобусах, маршрутных такси происходит их тесный контакт», предупредил Сергей Ханхареев.Для решения этой проблемы он предложил всем работодателям пересмотреть график работы сотрудников своих организаций и учреждений. Например, сместить время прихода и ухода части сотрудников на рабочее место на полчаса/час раньше или позже.«Такая мера позволит, в какой-то степени, избежать скопления граждан на остановках, в общественном транспорте и снизить вероятность контакта между ними», заявил Сергей Ханхареев.Фото: «Номер один»