В Бурятии за сутки выявили 96 больных коронавирусом

Общее число случаев заражения достигло 7750





Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 7750 (+96) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Темп прироста за сутки составил 30%. Из 96 случаев заболевания 74 зарегистрированы в Улан-Удэ.

Успешно завершил лечение и выписался из больниц 6081 (+43) человек, умерло 79 человек. Проходит лечение в стационарах республики 781 больной. На амбулаторном лечении находятся 809 пациентов.Из 96 новых случаев COVID-19 66 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными. Круг контактных лиц составляет 2940 человек, все обследованы.В отделениях реанимации находятся 24 человека, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.Фото: «Номер один»