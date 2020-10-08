Власти Бурятии разрешили работу кинотеатров

Билеты будут продаваться только в онлайн-кассах





На заседании Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции 8 октября принято решение о снятии ограничений по деятельности кинотеатров и домов культуры, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Ранее во всех кинотеатрах прошли проверки готовности помещений к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор проконтролировал мероприятия по обеспечению эпидемиологической безопасности в четырех кинотеатрах Улан-Удэ, трех кинотеатрах и в шести Домах культуры, осуществляющих прокат фильмов в районах республики. К работе допущены кинотеатры, в которых организованы необходимые профилактические мероприятия. В их числе «Пионер», «People's Cinema» и «Capital Cinema».Кинотеатры возобновят работу при условии загрузки помещений не более 30% от пропускной способности объекта. Кроме того, продажа билетов на киносеансы будет осуществляться только в онлайн-кассах.Решения оперштаба будут внесены в указ главы Бурятии «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции» 8 октября. После утверждения указа организации, возобновляющие деятельность, должны подать сведения на портал «Работающая Бурятия».Фото: pixabay.com