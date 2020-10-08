08.10.2020
В Бурятии сельская школа отменила скандальную закупку кроссовера за два миллиона

В Бурятии сельская школа отменила скандальную закупку кроссовера за два миллиона

На автомобиле предполагалось возить спортсменов, уверяют чиновники

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Хоринская ДЮСШ» отменила скандальную закупку кроссовера Mitsubishi Outlander стоимостью два миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 7 октября. Приказ об отмене торгов подписан директором деткой спортивной школы Баиром Доржиевым.

Об отмене закупки также сообщается в письме первого заместителя руководителя администрации Хоринского района в адрес председателя комитета территориального развития администрации главы Бурятии Виктора Аюшеева. Его копия появилась сегодня утром в одном из телеграм-каналов.

«Хоринская ДЮСШ обращалась в администрацию района о необходимости приобретения автотранспорта для перевозки спортсменов на соревнования. В сентябре было опубликовано извещение о запросе котировок по поставке автомобиля. 6 октября в связи с нецелесообразностью данной закупки директору ДЮСШ было предложено отменить ее. В настоящее время закупка отменена», говорится в тексте письма.

Напомним, информация о покупке кроссовера появилась на сайте госзакупок 30 сентября. 6 октября о ней написали республиканские СМИ.

Фото: скриншот с официального сайта mitsubishi-motors

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