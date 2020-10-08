В Бурятии едва не построили неэффективные очистные сооружения

Прокуратура вовремя заметила недочеты в документации проекта





Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения при подготовке технической документации на строительство очистных сооружений в городском поселении Кичера.

«В техническом задании отсутствуют обязательные природоохранные критерии, используются вдвое завышенные показатели среднего объема поступающих на очистку сточных вод. Необоснованная проектная документация может повлечь возведение неэффективного объекта водоотведения, не достижение целей национального проекта «Экология», рассказали в надзорном ведомстве.С учетом того, что очистные сооружения планируются к строительству в Центральной экологической зоне Байкала, присутствует высокий риск загрязнения уникальной экосистемы, также отметили в прокуратуре.Руководителю Управления капитального строительства правительства Бурятии и главе Северо-Байкальского района объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. В настоящее время техническое задание исправлено, замечания прокурора учтены.Фото: «Номер один»