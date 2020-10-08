В Улан-Удэ проложат дорожку между кварталами

На благоустройство прохода выделили миллион рублей





В Улан-Удэ благоустроят проход через железнодорожные пути от 20а квартала до 40-го квартала, сообщили в пресс-службе мэрии города. Тротуарную дорожку протяженностью 268 метров проложат от улицы Ключевской, 90 до улицы Тобольской, 65 - вдоль школы №18.

- Подрядная организация ООО «Сибгранд» вскоре займётся разработкой грунта, установкой бортовых камней и асфальтированием дорожки. В настоящий момент ведутся подготовительные работы, - сообщили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.На благоустройство прохода через железнодорожные пути выделили миллион рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ