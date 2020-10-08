Жителя Бурятии заставили снести коровник

Он построил его слишком близко к участку соседей





В Бурятии судебные приставы обязали жителя города Бабушкин снести коровник, находящийся слишком близко к участку и постройкам соседей.

Как сообщили в УФССП Бурятии, мужчина использовал строение для содержания крупногорогатого скота, однако соседи оказались этому не рады. По их словам, коровник возвели рядом с границами их участка. Вызванные неудобства стали основанием для обращения возмущенных соседей в суд. Суд встал на их сторону и обязал владельца коровника снести строение.В рамках исполнительного производства пристав вручил хозяину коровника требование об исполнении решения суда. Мужчина не стал спорить и самостоятельно демонтировал строение.Фото: «Номер один»