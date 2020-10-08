Бурятская таможня выявила контрабанду кедра почти на 2 млн рублей

В качестве изготовителя и поставщика пиломатериалов использовалась фирма, которая заготовкой и реализацией леса не занималась



Контрабанду лесоматериалов выявили бурятские таможенники совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Бурятия при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Объем незаконно вывезенных в Китай пиломатериалов составил около 168 кубометров, стоимостью 1,88 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе таможни.



По словам заместителя начальника Бурятской таможни Александра Мартынова, стратегически важные ресурсы – пиломатериалы из сосны сибирской кедровой - злоумышленники вывезли, указав в таможенных декларациях недостоверные сведения о происхождении товара и его производителе. В качестве изготовителя и поставщика пиломатериалов использовалась фирма, которая фактически заготовкой и реализацией не занималась.



Бурятская таможня в отношении руководителя фирмы возбудила уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере». Проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.



Преступление относится к категории тяжких, максимальное наказание за которое – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.



Фото: Бурятская таможня





