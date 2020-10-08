В Улан-Удэ недобросовестные УК входят во вкус нечестной конкуренции

В ход идут фейковые объявления и прямой саботаж работы компаний, приходящих им на смену



В Ассоциацию управляющих компаний и собственников жилья обратились жители микрорайона Шишковка с жалобой их на управляющую компанию. Собственники не довольны работой управляющей, поэтому инициативная группа жильцов решила организовать собрание и обсудить вопрос о расторжении договора.



Однако представители действующей управляющей компании стали создавать препоны и распространили недостоверную информацию, чтобы не допустить расторжения договора и не позволить зайти новой компании. Якобы защищая жильцов от мошенников, они расклеили объявления с информацией о том, что жители не должны подписывать протокол. Жители, особенно те, кто старшего возраста, верят объявлениям управляющей компании, и бояться подписывать протокол общедомового собрания. Как результат, жители не могут собрать необходимое количество голосов, чтобы отказаться от управления, сообщили в ассоциации.



Подобная ситуация складывалась в январе 2019 года в Октябрьском районе. Жителей не устраивала работа прежней компании, длительное время они исправно оплачивали услуги, но содержание жилья оставляло желать лучшего. Когда собственникам все-таки удалось отказаться от услуг УК, то компания решила напоследок создать неприятности и жильцам, и новой управляющей. Уходя, сотрудники открыли все окна в подвальных помещениях. Так как в подвале находятся все коммуникации, то трубы перемерзли из-за минусовой температуры, в итоге дом в разгар новогодних праздников остался без водоснабжения.



Новой управляющей компании пришлось начать свою работу с устранения ЧП: в течение пяти дней в авральном режиме заменили все трубы, но сначала помещение и коммуникации отогревали тепловыми пушками. У жителей первых этажей полы в буквальном смысле были ледяные.



В Улан-Удэ длительный период складывалась такая ситуация – недобросовестные управляющие деньги исправно собирали, но при этом не выполняли свои обязанности. Одним из главных примеров стала компания «Эталон С». Жители устали бороться и потеряли веру в контролирующие органы, которые могут воздействовать, только выписывая штраф. Которые, к слову сказать, так же оплачиваются из карманов собственников.



«Рынок услуг ЖКХ активно развивается и формируется правильная конкурентная среда. Есть большое количество компаний, которые могут и хотят работать качественно, - отметил генеральный директор Ассоциации управляющих компаний Бурятии Максим Киреенко. - Собственники вправе выбирать себе ту управляющую компанию, с которой они хотят работать, и отказываться от недобросовестных УК. Препятствовать расторжению собственниками договора, в том числе мошенническими действиями, а также вредить общему имуществу собственников, управляющая компания не имеет права».



Фото: «Номер один»



