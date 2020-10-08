08.10.2020
В Бурятии пожарные спасли дом и 11 кур

В Бурятии пожарные спасли дом и 11 кур

В селе Иволгинск загорелись сарай и курятник

В Бурятии сегодня утром в селе Иволгинск Иволгинского района произошел пожар в сарае. На момент прибытия пожарных строение горело полностью, огонь перешел на расположенный рядом курятник, существовала угроза распространения огня на жилой дом, расположенный в двух метрах от курятника.

Пожарные  Иволгинского отряда противопожарной службы Бурятии встали на защиту жилого дома и тушение птичника. Полностью пожар был ликвидирован через 23 минуты. В результате возгорания сарай сгорел полностью, повреждена крыша и наружная стена стайки. В дыму погибли 10 птиц, еще 11 остались живы. Перехода огня на жилой дом пожарные не допустили, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание электропроводки в сарае.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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