В Бурятии пожарные спасли дом и 11 кур

В селе Иволгинск загорелись сарай и курятник







В Бурятии сегодня утром в селе Иволгинск Иволгинского района произошел пожар в сарае. На момент прибытия пожарных строение горело полностью, огонь перешел на расположенный рядом курятник, существовала угроза распространения огня на жилой дом, расположенный в двух метрах от курятника.



Пожарные Иволгинского отряда противопожарной службы Бурятии встали на защиту жилого дома и тушение птичника. Полностью пожар был ликвидирован через 23 минуты. В результате возгорания сарай сгорел полностью, повреждена крыша и наружная стена стайки. В дыму погибли 10 птиц, еще 11 остались живы. Перехода огня на жилой дом пожарные не допустили, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание электропроводки в сарае.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

