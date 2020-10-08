В Бурятии с подозрением на «ковид» госпитализирован главный федеральный инспектор

Сергей Ромахин помещен в госпиталь ветеранов войн





Главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин вчера был госпитализирован в республиканский госпиталь ветеранов войн с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом «Номер один» рассказал источник в правительстве республики.

Источник также рассказал, что главный федеральный инспектор на работе постоянно ходил в медицинской маске и требовал соблюдения санитарной дистанции от своих подчинённых.







Фото: «Номер один»

- Насколько нам известно, он почувствовал недомогание несколько дней назад, но не придал этому значения, поскольку подумал, что это ОРВИ. Но когда состояние резко ухудшилось, он поступил по скорой в госпиталь, - сообщил он.Как отмечают источник, больному провели все необходимые тесты, в настоящее время ему назначена интенсивная терапия. Добавим, что Сергей Ромахин по долгу своей службы контактирует со многими ведомствами и регулярно участвует в работе оперативного штаба по борьбе с короновирусом в Бурятии. Правда, заседания штаба последнее время проводятся в режиме видеосвязи.