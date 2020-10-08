В Улан-Удэ больница скорой помощи переполнена «ковидными» пациентами

Не хватает ни коек, ни врачей





О сложной ситуации, сложившейся в больнице скорой помощи в Улан-Удэ, сообщили сегодня в пресс-службе учреждения.

- На сегодняшний день поступил 101 больной на 70 возможных коек. Наши врачи и медицинские сестры сутками дежурят в тяжелых условиях в закрытых зонах, в противочумных костюмах и защитных масках, в которых не только сложно передвигаться, но и достаточно трудно дышать. Именно сейчас, в условиях мощнейшей нехватки медицинского персонала и ограниченной возможности работы коек, время и ситуация показывает, что наши сотрудники - это люди с большой буквы. Они не по распоряжению, а по долгу совести и по зову сердца работают по двое суток, не выходя из грязной зоны, чтобы продолжать лечить своих пациентов, - рассказали в БСМП.Из 100 поступивших в БСМП пациентов в ковидные госпитали планируется перевести 25 человек. Однако это не сильно улучшит ситуацию.- Даже после перевода нагрузка остается колоссальной, поскольку «тяжелые» пациенты остаются в нашем стационаре. Это пациенты с инсультами, сахарным диабетом, с сердечной и почечной недостаточностью и так далее, - сообщили в больнице.В этой связи в БСМП попросили жителей республики относиться с пониманием к обстановке, когда «не хватает ни рук, ни больничных коек, а медицинский персонал работает на износ».Также руководство больницы обратилось к жителям Бурятии с просьбой соблюдать все предписанные антиковидные меры. «Коронавирусная инфекция– не чья-то выдумка, она есть и она – опасна», резюмировали в БСМП.Фото: БСМП