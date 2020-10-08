В Бурятии в райцентре нашлась «секретная» поликлиника

Активисты ОНФ выявили Хоринске нарушения в работе учреждения здравоохранения



Активисты Общероссийского народного фронта нашли в Бурятии «засекреченную» поликлинику и обратили внимание регионального минздрава на нарушения в работе поликлинического звена Хоринской центральной районной больницы, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.



Активисты ОНФ отметили, что на подъезде к поликлинике отсутствуют дорожные указатели, обозначающие приближение к медицинскому учреждению. На дорогах внутри поселка Хоринск не было обнаружено ни одного знака, позволяющего определить местонахождение самой поликлиники и здания стоматологии. При этом знак о местонахождении здания районной больницы на въезде в поселок установлен.



При входе в поликлинику на информационных стендах на момент визита общественников отсутствовали списки контактных номеров врачей и регистратуры и сведения о графике приема пациентов. Главврач центральной районной больницы объяснил это тем, что «все местные жители знают часы приема и телефоны своих врачей». Однако активисты ОНФ указали на неудобство такого подхода к информированию пациентов для иногородних и туристов.



Кроме того, в диагностическом кабинете выяснилось, что из-за нехватки помещений сразу два разнопрофильных аппарата находятся в одной комнате. Флюорограф и мамограф близко расположены друг к другу и подключены к одной розетке. В результате, как пояснили врачи больницы, возникает крайне неудобная ситуация для приема пациентов. Из-за опасности перенапряжения сети одновременно эти два мощнейших аппарата работать не могут, а потому их приходится включать по очереди, что сильно тормозит процесс обследования пациентов.



«Из-за нехватки помещений пациенты и медработники испытывают неудобства. К тому же, передвижной флюорограф, предназначенный для выездных обследований, в больнице кустарным способом переделали под стационарный, что объяснили также нехваткой средств на закупку нового соответствующего аппарата. Эту проблему больнице необходимо решить в ближайшее время», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Максим Киреенко.



По итогам рейда активисты ОНФ направили запрос в минздрав Бурятии с рекомендациями по устранению нарушений.



Фото: пресс-служба ОНФ

