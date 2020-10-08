Корвет «Алдар Цыденжапов» завершил первый этап ходовых испытаний

В ближайшие месяцы предстоит проверить работу корабельного авиакомплекса и оружие корвета



Новейший корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, завершил первый этап ходовых испытаний в Японском море, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.



В течение 10 дней представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и специалистами ТОФ, оценивали маневренные и скоростные качества корвета на соответствие заявленным характеристикам, контролировали работу систем и механизмов корабля, навигационных и радиотехнических средств.



Действия корабля в морских полигонах боевой подготовки обеспечивали противолодочные самолеты Ил-38 и вертолёт Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ.



После первого самостоятельного выхода в море корвет вернулся на сдаточную базу Амурского судостроительного завода во Владивостоке, где начал подготовку к следующему этапу испытаний. В ближайшие месяцы специалистам предстоит проверить работу корабельного авиационного комплекса и оружие корвета.



Планируется, что в декабре текущего года корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» войдет в состав Тихоокеанского флота.



Фото: пресс-служба Восточного военного округа

