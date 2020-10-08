В Улан-Удэ в рамках уголовного дела ведутся поиски пропавшей девушки

Она пропала вечером 5 октября в районе Городского дворца детского (юношеского) творчества



В Улан-Удэ сегодня в следственный отдел по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении дочери. Вечером 5 октября 24-летняя девушка после поездки в такси вышла на улице Бабушкина возле торгового центра, после чего направилась в сторону Городского дворца детского (юношеского) творчества и бесследно исчезла.



В этот вечер она домой не вернулась и перестала отвечать на звонки. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. Девушка ранее без предупреждения никогда не покидала на продолжительное время место жительства.



По факту ее безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело, чтобы использовать всю полноту процессуальных полномочий для организации ее поисков и установления обстоятельств исчезновения, сообщили в Следственном управлении.



Фото: buryatia.sledcom.ru

