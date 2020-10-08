В Бурятии отремонтировали участок автодороги Романовка–Багдарин

Она связывает райцентр Баунтовского района с «большой землей»



В Бурятии сегодня после капитального ремонта состоялось открытие участка автомобильной дороги Романовка–Багдарин в Баунтовском эвенкийском районе, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Ремонт дороги был начат в 2017 году и закончен в срок. Участок региональной автодороги протяженностью 9,109 км был отремонтирован за три года на общую сумму 315 миллионов 453 тысяч рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорога связывает один из самых отдаленных райцентров Бурятии Багдарин с «большой землей».



«Я поздравляю жителей Баунтовского эвенкийского района со знаменательным событием. Новая дорога - это всегда новые возможности и перспективы. Уже несколько лет регионы страны имеют колоссальную финансовую поддержку со стороны государства. В Бурятии в этом году в рамках нацпроекта ремонтируется 46 объектов и проходит ликвидация 15 мест концентрации ДТП. Для нас это приоритет в работе, и мы не намерены снижать темпов», - подчеркнул министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ Александр Аюшеев.



В церемонии открытия движения приняли участие заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров и глава Баунтовского района Николай Ковалев.



Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» учрежден во исполнение указа президента России. Он включает в себя три федеральных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения». Этот нацпроект охватит все регионы России и рассчитан на период до 2024 года.



Бурятия присоединилась к проекту в 2017 году. На тот момент в Улан-Удэнской агломерации из 864 км в нормативном состоянии находилось 36,7% дорог. За два года регион достиг показателя 58%. Согласно прогнозному плану, к 2024 году доля дорог в нормативном состоянии будет доведена до 85%.



Фото: egov-buryatia.ru





