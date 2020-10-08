Жители Бурятии попались в ловушку от Сбербанка

Ипотечные каникулы обернулись для заемщиков крупными штрафами





Одобрили отсрочку по ипотечному кредиту, а потом отказались от своих слов, потребовали вернуть платежи, а в случае невыплаты пообещали начислить штрафы или отобрать дом. Примерно так выглядит схема, по которой некоторые банки «помогают» населению пережить кризис. Как работают государственные меры по поддержке жителей, читайте далее.

Алексей и Анна Будаевы присмотрели недвижимость в районе Батарейки пять лет назад. Решили перебраться из тесной однокомнатной квартиры в просторный дом сразу после рождения второго ребенка. Всей суммы на крупную покупку не нашлось, поэтому воспользовались услугой ипотечного кредитования. В то время у Сбербанка стартовала очередная программа выгодного займа.– Оформили. Платили всегда исправно. Никогда не было просрочек по платежам, да и нам это не на руку - мы собирались взять еще один крупный кредит в Сбере, - говорит Анна.Слово «собирались» означает только одно — супруги больше никогда не свяжут себя обязательствами с главным банком страны. И причина тому, недавний опыт оформления ипотечных каникул.– Когда началась вся история с самоизоляцией, мы посмотрели очередное выступление Владимира Путина, он рассказывал, что ввел новые меры поддержки граждан на время пандемии — ипотечные каникулы, ну мы и поверили. Пошли в Сбербанк, все узнали, там говорят: «Собирайте справки», - продолжает рассказ жены Алексей.По условиям, заемщик должен доказать падение своего дохода на 30% или увеличение количества иждивенцев в семье, временную нетрудоспособность или получение инвалидности. При этом он имел право претендовать на ипотечные каникулы только в случае, если общий долг по займу составляет не более 1,5 млн рублей.Общий долг по ипотеке был меньше миллиона, а доход Алексея из-за пандемии упал на 30%, поэтому он собрал все справки, что требовали сотрудники банка, и отдал их вместе с заявлением в офис Сбербанка. Через три дня на телефон пришло СМС: «Ваша заявка на ипотечные каникулы одобрена. Дата следующего платежа - 27 декабря 2020 года». То же самое было написано в приложении СбербанкОнлайн.– Мы, конечно, обрадовались, потому что вообще не знали, на что будем собирать детей в школу и детский сад, на что покупать дрова к осени, - говорит Анна.Через три месяца Алексею позвонили из офиса банка и сообщили, что нужно в кратчайшие сроки принести справку о доходе за прошлый год, чтобы подтвердить его понижение. Мужчина не поверил и пошел в офис, чтобы уточнить информацию.– Сотрудница банка удивилась, говорит, что «никакая справка не нужна, вам и так одобрено». И распечатала мне справку, где черным по белому было написано, что по ипотеке действует отсрочка, - рассказывает Алексей.Кроме того, клиенту выдали график платежей, где значилось, что следующий платеж назначен на конец декабря. На документах поставили печать и подпись.– А позже приходит СМС от Сбербанка: «Невозможно списать 56 тыс. рублей в счет ипотеки». Леша сразу в банк, подходит к специалисту, показывает справку, говорит: «вот, у меня документ о том, что каникулы оформлены, вы чего там снять пытаетесь?», а она говорит: «документы ваши недействительны», - вспоминает Анна.Разъяснений, почему документ с подписью и печатью недействителен, Алексей не добился, на просьбу обосновать отказ банка в выдаче ипотечных каникул получил ответ: «Вы в срок не принесли справку 2НДФЛ за 2019 год». На попытки доказать, что сотрудники банка сами запутались в своих требованиях, Алексей, по его словам, получил короткий и максимально емкий ответ: «Если не будете платить, мы у вас дом заберем!».– А вслед отправили сообщение на телефон: «ваша кредитная задолженность передана в группу выездного взыскания. Просьба не покидать ваш населенный пункт и находиться дома после 18:00». Представляете? Это вообще что? Угроза, что они приедут вечером дом отбирать? По факту выходит, что они будто специально забыли сказать, что нужна еще одна справка, чтобы отобрать дом? - пытается расшифровать послание самого «надежного» банка страны Анна.Дом забирать не приехали, но звонки от сотрудников не прекращались до тех пор, пока пара не выплатила всю сумму «вынужденной» задолженности. Юристы по этому поводу солидарны во мнении. Кроме того, что сотрудники Сбербанка совершили ошибку при оформлении ипотечных каникул, они еще и перешли черту — начали угрожать.– Чтобы забрать дом, им необходимо как минимум решение суда. Сама угроза хоть и не несет в себе реальных возможных последствий, я бы рекомендовал все же обратиться с заявлением в полицию на этого сотрудника, - говорит Николай Иванов, юрист.Правозащитники объясняют, что все требования кредитора в данном случае были удовлетворены и путаница, возникшая между сотрудниками банка, не является поводом для отказа в ипотечных каникулах. Согласно 106-му федеральному закону, если банк не запросил документы в течение 60 дней после дня получения заявления заемщика, льготный период вступает в силу.– Я рекомендую написать претензию обязательно в двух экземплярах, один из которых передать в банк, а второй оставить у себя, на нем сотрудник Сбербанка обязан поставить подпись, дату и номер входящей корреспонденции как подтверждение, что претензия принята. Если в течение 30 дней ответ на претензию не будет получен, нужно обращаться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения, - говорит Евгения Калинина, юрист.Отсудить можно не только начисленные пени и штрафы, но и моральный ущерб, уверена юрист. Переплата Алексея и Анны по ипотеке составила чуть меньше 2000 рублей, деньги небольшие, но ведь пришлось заплатить ипотеку сразу за четыре месяца.– Чтобы расквитаться с долгами, нам пришлось оформить две кредитные карты, и теперь каждый день капают проценты. Мы уже выставили на продажу автомобиль, чтобы закинуть деньги в счет кредита. И кто вернет нам машину? Или хотя бы проценты, что сейчас копятся на кредитках?Между тем Анна и Алексей были не единственными, кто оказался в подобной ситуации. С похожей проблемой к нам обратилась еще одна семейная пара.– Все было один в один, как у Анны и Алексея, только платеж у нас больше - 22 тысячи в месяц, и когда выяснилось, что сбербанковское «одобрено» означает «не одобрено», нам насчитали 113 тысяч долга за пять месяцев. Да, они молчали пять месяцев. Мне вообще кажется, что это сделано для того, чтобы человек не осилил весь платеж сразу и накопил дополнительные долги и штрафы. Не Сбербанк, а СбОрбанк какой-то, - возмущается Василий Петров.Василию пришлось продать автомобиль, чтобы избежать конфликта с банком. И самое страшное, что Интернет уже полнится подобными случаями, пострадавших насчитываются сотни, а то и тысячи человек. И у всех одинаковая история — сначала одобрили, потом сказали, что якобы не хватает какой-то справки, насчитали пени, штрафы за просрочку и потребовали заплатить за три-четыре месяца сразу.В пресс-службе Сбербанка, к слову, не смогли оперативно предоставить комментарий, но обещали разобраться с каждым отдельным случаем.В прошлом номере мы писали о том, как работает Сбербанк с бизнесменами. В июне тысячи предпринимателей Бурятии подали заявки на кредиты в рамках постановления правительства № 696. Тогда государство продекларировало, что пострадавшие от эпидемии бизнесмены могут взять кредит в банке размере одного МРОТ (12,3 тыс. рублей) на шесть месяцев на каждого работника под 2% годовых. Если к концу срока бизнес сохранит численность, то государство полностью спишет кредит. Неудивительно, что бизнесмены кинулись гурьбой за «бесплатными» деньгами. Однако уже в июне многие столкнулись с немотивированными отказами в получении денег. Сами банкиры рассказали, что они были вынуждены разворачивать людей, отказывая в помощи, поскольку им не выделили лимиты.Возможно, по ипотечным каникулам тоже имеются лимиты или, что проще, у банка просто заканчиваются деньги, поэтому они вынуждены возвращать их, пусть и не совсем правильным способом. Непонятно одно... 1 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить ипотечные каникулы самозанятым и ИП. Но как отразится данная мера на доходности Сбербанка и, самое важное, на благосостоянии граждан, нигде не говорится. Судя по тенденции и опыту прошлых лет, ни к чему хорошему эта история не приведет.Елена Калашникова, «Номер один»Фото: «Номер один»