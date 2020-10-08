Столетняя «фронтовичка Цэгмид» удостоена российского ордена «Дружбы народов»

Сурэнхорын Цэгмид - единственная живущая участница монгольской делегации, доставившей в 1942 году в СССР подарки Красной Армии от монгольского народа



В Улан-Баторе в Российском центре науки и культуры состоялась торжественная церемония вручения ордена «Дружбы народов» жительнице аймака Дундговь Сурэнхорын Цэгмид, известной в народе как «Фронт Цэгмид» («Фронтовичка Цэгмид»). Она удостоена этой награды указом президента России. Орден вручил ей Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Монголии Искандер Азизов, сообщает



С.Цэгмид - единственная оставшаяся сейчас в живых участница монгольской делегации, доставившей в СССР во время Великой Отечественной войны Красной Армии эшелоны подарков от монгольского народа в ноябре 1942 года. Сегодня С.Цэгмид проживает в своем родном сомоне Сайхан-Овоо аймака Дундговь. Она родила семерых детей и на сегодняшний день у нее 150 внуков и правнуков.



После вручения ордена С.Цэгмид сказала: «Сегодня для меня самый большой праздник. Я живу в своем родном аймаке и занимаюсь скотоводством и в таком преклонном возрасте (ей исполнилось 100 лет) удостоилась этой высокой награды. Хочу поблагодарить свою маму, государство и свою судьбу».



Фото: montsame.mn В Улан-Баторе в Российском центре науки и культуры состоялась торжественная церемония вручения ордена «Дружбы народов» жительнице аймака Дундговь Сурэнхорын Цэгмид, известной в народе как «Фронт Цэгмид» («Фронтовичка Цэгмид»). Она удостоена этой награды указом президента России. Орден вручил ей Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Монголии Искандер Азизов, сообщает МОНЦАМЭ С.Цэгмид - единственная оставшаяся сейчас в живых участница монгольской делегации, доставившей в СССР во время Великой Отечественной войны Красной Армии эшелоны подарков от монгольского народа в ноябре 1942 года. Сегодня С.Цэгмид проживает в своем родном сомоне Сайхан-Овоо аймака Дундговь. Она родила семерых детей и на сегодняшний день у нее 150 внуков и правнуков.После вручения ордена С.Цэгмид сказала: «Сегодня для меня самый большой праздник. Я живу в своем родном аймаке и занимаюсь скотоводством и в таком преклонном возрасте (ей исполнилось 100 лет) удостоилась этой высокой награды. Хочу поблагодарить свою маму, государство и свою судьбу».Фото: montsame.mn