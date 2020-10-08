В Бурятии возобновляют работу фудкорты торговых центров

Допускается рассадка за одним столом не более двух человек, режим работы – до закрытия ТЦ



В Бурятии по решению республиканского оперативного штаба по борьбе с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции будут сняты ограничения для деятельности заведений общепита в торгово-развлекательных центрах.



На работу фудкортов также распространяются строгие требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и норм, обеспечению условий социального дистанцирования. Допускается рассадка за одним столом не более двух человек. Режим работы зон питания – до закрытия торгового центра.



После принятия соответствующего указа главы Бурятии организации, возобновляющие деятельность, должны подать сведения на портал «Работающая Бурятия», сообщили в пресс-службе правительства республики.







Фото: pixabay.com В Бурятии по решению республиканского оперативного штаба по борьбе с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции будут сняты ограничения для деятельности заведений общепита в торгово-развлекательных центрах.На работу фудкортов также распространяются строгие требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и норм, обеспечению условий социального дистанцирования. Допускается рассадка за одним столом не более двух человек. Режим работы зон питания – до закрытия торгового центра.После принятия соответствующего указа главы Бурятии организации, возобновляющие деятельность, должны подать сведения на портал «Работающая Бурятия», сообщили в пресс-службе правительства республики. Как сообщал «Номер один» , на заседании Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции 8 октября также принято решение о снятии ограничений по деятельности кинотеатров и домов культуры.Фото: pixabay.com