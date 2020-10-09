В Бурятии бизнесмен семь лет использовал квартиру как склад

В жилом помещении расфасовывали и упаковывали товар





В Баргузинском районе прокуратура одержала победу над предпринимателем, который использовал квартиру в жилом доме в коммерческих целях.

«Ответчик на протяжении семи лет использовал смежную со своим магазином квартиру не по назначению в качестве помещения для расфасовки и упаковки товара. А подвальное помещение многоквартирного дома – под склад, ограничив тем самым доступ иных жильцов в подвал», рассказали в прокуратуре Бурятии.Прокурор обратился в суд с требованием прекратить предпринимательскую деятельность в квартире до перевода ее в категорию «нежилое помещение». Баргузинский райсуд иск удовлетворил.Бизнесмен с этим не согласился и подал жалобу в Верховный суд Бурятии. Однако апелляционная инстанция оснований для пересмотра решения районного суда не нашла и оставила его в силе.Фото: «Номер один»