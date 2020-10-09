В Улан-Удэ чиновники отказали безработному в пособии, приняв его за коммерсанта

Горожанину пришлось жаловаться в прокуратуру





В Улан-Удэ прокуратура Бурятии провела проверку по обращению горожанина, которому Центр занятости населения дважды в 2020 году отказал в постановке на учет в качестве безработного.

Основанием для отказа стали поступившие в Центр занятости населения сведения о том, что гражданин является учредителем одной из фирм.«Проверкой установлено, что поступившие сведения о регистрации в качестве учредителя общества касались не автора обращения, а его однофамильца, в связи с чем, отказы в постановке на учет признаны незаконными», сообщили в надзорном ведомстве.После представления прокуратуры Центр занятости поставил гражданина на учет в качестве безработного. Ему выплачено пособие с момента первого обращения с заявлением о постановке на учет.Фото: pixabay.com