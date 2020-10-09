В Бурятии число летальных исходов с COVID-19 перешагнуло за 80

Прирост числа выявленных заболевших коронавирусом за неделю составил 9%



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 7848. Это на 98 случаев больше, чем было в четверг. Темп прироста за сутки составил 30%. Из 98 случаев заболевания 77 зарегистрированы в . Улан-Удэ. По Улан-Удэ – 4774 (61% от общего числа инфицированных). Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6146 человек, умерли 82 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В стационаре по ул. Солнечная умерло трое больных новой коронавирусной инфекцией: пациентка 88 лет с COVID-19, двусторонней субтотальной пневмонией, инфарктом миокарда, с сопутствующим комбинированным пороком сердца, внутримозговым кровоизлиянием. Находилась на лечении 5 суток; пациент 43 лет, с двусторонней пневмонией, тяжелыми последствиями инсульта, находился на лечении 4 суток; пациентка 88 лет, с двусторонней полисегментарной пневмонией, сосудистой деменцией, нутритивным дефицитом тяжелой степени. Находилась на лечении 4 суток.



Из 98 новых случаев коронавируса: 77 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 2940 человек, все обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 849 пациентов. Из них 10 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении – 771 пациент.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся восемь пациентов с COVID-19, старше 65 лет - пятеро, на ИВЛ - нет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации шесть больных, старше 65 лет. - пятеро, на ИВЛ больных нет. В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся 12 пациентов, в т.ч. старше 65 лет – пятеро, на ИВЛ – десять, старше 65 лет – трое.



В обсерваторе находятся 19 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3154 человек, с нарастающим итогом – от 387 624 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии по итогам недели со 2 по 8 октября прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 9%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).



По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия занимает третье место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии увеличился: по данным на 24 сентября прирост выявленных случаев коронавируса составлял 8%.



Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Еврейской автономной области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 18%. Наименьший прирост зафиксирован в Камчатском крае - 4%.



По данным ИЦК на сегодняшний день в России насчитывается 1 260 112 случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Бразилия, на втором - Индия. Первое место по заболеваемости занимает США – 7 582 317 человека.





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