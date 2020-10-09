В Бурятии водитель выплатил 400 тыс руб пенсионерке

Он сбил женщину на пешеходном переходе и не компенсировал расходы на лечение



В Бурятии судебные приставы Заиграевского районного отделения взыскали с водителя 400 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 60-летней пенсионерки, которую он сбил на пешеходном переходе.

Обратиться в суд пожилая женщина была вынуждена из-за того, что виновник ДТП так и не компенсировал ей расходы на лечение, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно, водитель автомобиля не пропустил переходившую дорогу женщину и сбил ее. В результате наезда пострадавшая женщина получила множественные травмы, расценивающиеся как причинение тяжкого вреда здоровью человека.



Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требования истца и постановил взыскать с виновника аварии компенсацию морального вреда.



В службе судебных приставов в отношении виновного автомобилиста было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебный пристав вынес постановление о запрете на совершение действий по регистрации. Эта мера побудила к тому, что мужчина поспешил изыскать сумму задолженности и выплатить компенсацию морального вреда в полном объеме.



На сегодняшний день денежные средства перечислены на расчетный счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



За несовременное исполнение судебного решения с должника в доход государства дополнительно взыскан исполнительский сбор, равный 7% от суммы долга в размере 28 тысяч рублей.



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